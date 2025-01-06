Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Чофеніг виграв Турне чотирьох трамплінів-2024/25

Олег Дідух — 6 січня 2025, 20:00
Чофеніг виграв Турне чотирьох трамплінів-2024/25
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг став переможцем Турне чотирьох трамплінів-2025. Він же виграв і заключний етап багатоденки в Бішофсхофені.

Другим і у загальному заліку, і на етапі став його партнер по команді Ян Хьорль. Топ-3 замкнув ще один австрієць, Штефан Крафт, який втратив лідерство у Турне у своєму заключному стрибку в Бішофсхофені.

Для Австрії це перша перемога в загальному заліку Турне з 2015 року, коли багатоденку виграв Крафт.

Норвежець Йоханн Андре Форфанг на заключному етапі випередив швейцарця Грегора Дешвандена і посів у загальному заліку четверте місце.

Збірна України припинила боротьбу на Турне вчора, 5 січня: Євген Марусяк і Віталій Калініченко не пройшли кваліфікацію на останньому етапі.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік Турне:

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Штефан Крафт Ян Хьорль Даніель Чофеніг Турне чотирьох трамплінів

Турне чотирьох трамплінів

Турне чотирьох трамплінів. Українці не пройшли кваліфікацію в Бішофсхофені
Турне чотирьох трамплінів. Подвійний успіх Крафта в Інсбруку
Калініченко оновив особистий рекорд на Турне чотирьох трамплінів
Турне чотирьох трамплінів. Калініченко пройшов кваліфікацію в Інсбруку, фіаско Марусяка
Турне чотирьох трамплінів. Потрійний успіх Чофеніга в Гарміші

Останні новини