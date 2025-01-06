Чофеніг виграв Турне чотирьох трамплінів-2024/25

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг став переможцем Турне чотирьох трамплінів-2025. Він же виграв і заключний етап багатоденки в Бішофсхофені.

Другим і у загальному заліку, і на етапі став його партнер по команді Ян Хьорль. Топ-3 замкнув ще один австрієць, Штефан Крафт, який втратив лідерство у Турне у своєму заключному стрибку в Бішофсхофені.

Для Австрії це перша перемога в загальному заліку Турне з 2015 року, коли багатоденку виграв Крафт.

Норвежець Йоханн Андре Форфанг на заключному етапі випередив швейцарця Грегора Дешвандена і посів у загальному заліку четверте місце.

Збірна України припинила боротьбу на Турне вчора, 5 січня: Євген Марусяк і Віталій Калініченко не пройшли кваліфікацію на останньому етапі.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік Турне: