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Турне чотирьох трамплінів. Крафт виграв перший етап

Олег Дідух — 29 грудня 2024, 19:59
Турне чотирьох трамплінів. Крафт виграв перший етап
Штефан Крафт
Skijumping.pl

Перший етап Турне чотирьох трамплінів у німецькому Оберстдорфі завершився тріумфом збірної Австрії, яка забрала всі три місця на подіумі. Перемогу здобув чемпіон Турне 2015 року Штефан Крафт, який на 3,5 бала випередив Яна Хьорля.

Топ-3 замкнув переможець вчорашньої кваліфікації Даніель Чофеніг, який зумів у другій спробі здійснити рейд з сьомого місця на третє. Лідер загального заліку Кубку світу і господар змагань, П’юс Пашке, фінішував четвертим.

Українець Євген Марусяк не зумів пробитися до другої спроби, посівши 33 місце. Це найкращий результат у історії України на Турне чотирьох трамплінів.

Підсумкові результати:

Завтра на Турне день відпочинку, змагання відновляться у вівторок, 31 грудня кваліфікацією до другого етапу в Гарміш-Партенкірхені. Початок – о 14:30 за Києвом.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Штефан Крафт Ян Хьорль П'юс Пашке Даніель Чофеніг Турне чотирьох трамплінів

Турне чотирьох трамплінів

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