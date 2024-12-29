Турне чотирьох трамплінів. Крафт виграв перший етап

Перший етап Турне чотирьох трамплінів у німецькому Оберстдорфі завершився тріумфом збірної Австрії, яка забрала всі три місця на подіумі. Перемогу здобув чемпіон Турне 2015 року Штефан Крафт, який на 3,5 бала випередив Яна Хьорля.

Топ-3 замкнув переможець вчорашньої кваліфікації Даніель Чофеніг, який зумів у другій спробі здійснити рейд з сьомого місця на третє. Лідер загального заліку Кубку світу і господар змагань, П’юс Пашке, фінішував четвертим.

Українець Євген Марусяк не зумів пробитися до другої спроби, посівши 33 місце. Це найкращий результат у історії України на Турне чотирьох трамплінів.

Підсумкові результати:

Завтра на Турне день відпочинку, змагання відновляться у вівторок, 31 грудня кваліфікацією до другого етапу в Гарміш-Партенкірхені. Початок – о 14:30 за Києвом.