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Стрибки з трампліна. Марусяк – 16-й на Кубку світу в Оберстдорфі

Олег Дідух — 25 січня 2025, 19:32
Стрибки з трампліна. Марусяк – 16-й на Кубку світу в Оберстдорфі
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк посів 16 місце в першому особистому старті на польотному етапі Кубку світу в німецькому Оберстдорфі. Після першої спроби українець ішов 11-м зі стрибком на 215,5 метри. У другому раунді Євген полетів на 218 метрів, проте втратив 5 позицій.

16 місце – це другий найкращий результат Марусяка у поточному сезоні. У грудні Євген став 12-м на іншому німецькому трампліні, у Тітзеє-Нойштадті. Сумарно це четверте потрапляння українця в залікову зону в поточному сезоні.

Перемогу здобув словенець Тімі Зайц, який випередив норвежця норвежця Йоханна Андре Форфанга та свого партнера по команді, Домена Превца.

Підсумкові результати:

Завтра, 26 січня в Оберстдорфі відбудеться ще один особистий старт. Початок кваліфікації – о 15:15 за київським часом.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Тімі Зайц

Євген Марусяк

Стрибки з трампліна. Марусяк – 11-й після першої спроби на польотах в Оберстдорфі
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