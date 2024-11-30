Стрибки з трампліна. Пашке здобув другу перемогу в сезоні

Німецький стрибун на лижах з трампліна П’юс Пашке виграв перший особистий старт на другому етапі Кубку світу-2024/25 у фінській Руці. Він на 8,9 бали випередив австрійця Яна Хьорля, топ-3 замкнув ще один представник Австрії, Штефан Крафт.

Для Пашке це друга перемога у поточному сезоні та сумарно третя в кар’єрі на Кубку світу. Цей успіх дозволив 34-річному німцеві закріпити своє лідерство у загальному заліку.

Змагання відбувалися за складних погодних умов. Кваліфікація була перенесена з п’ятниці на суботу через сильний вітер.

Збірна України етап Кубку світу в Руці пропускає.

Підсумкові результати:

Завтра, 1 грудня в Руці запланований ще один особистий старт. Початок – о 16:15 за київським часом.

Раніше українські двоборці Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець набрали очки на етапі Кубку світу в Руці.