Олімпійські ігри-2026. 13 лютого: онлайн-трансляція

У четвер, 13 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 7 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію п'ятого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Нагадаємо, що вчора, 12 лютого українського скелетоніста Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Іграх-2026 через намір використати під час виступу так званий "шолом пам'яті"

Перші заїзди у чоловічому скелетоні відбулися у четвер, і Гераскевич мав стартувати під 11-м номером. Однак замість боротьби за медалі спортсмен отримав дискваліфікацію.