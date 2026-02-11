Українська правда
Визначився стартовий номер Гераскевича у першому заїзді Олімпіади-2026

Станіслав Лисак — 11 лютого 2026, 23:14
Визначився стартовий номер Гераскевича у першому заїзді Олімпіади-2026
Український скелетоніст Владислав Гераскевич отримав 11 стартовий номер у першому заїзді на Олімпійських іграх-2026.

Про це йдеться на сайті Олімпіади.

Змагання розпочнуться о 10:30 за київським часом. Напередодні сам спортсмен заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може дискваліфікувати його від змагань.

Детальний розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026

9 лютого що МОК заборонив Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан, Володимир Кличко та Гарі Каспаров. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

На тренуваннях найкращим часом українського скелетоніста став показник 56,40, що є четвертим найкращим результатом з-поміж 25 атлетів.

