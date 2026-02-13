Українська правда
Італійську біатлоністку допустили до Олімпіади-2026 після позитивного тесту на допінг

Софія Кулай — 13 лютого 2026, 11:49
Ребекка Пасслер
Getty Images

Італійська біатлоністка Ребекка Пасслер виправдана у справі з позитивним допінговим тестом, який вона здала ще напередодні Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє італійська федерація зимових видів спорту (FISI).

Національний апеляційний суд Nado Italia визнав 24-річну спортсменку невинною та скасував її відсторонення від змагань. Зазначається, що це було ненавмисне вживання забороненої речовини.

Нагадаємо, що в організмі Пасслер знайшли препарат летрозол, який використовується для зниження високого рівня естрогену, викликаного анаболічними стероїдами.

Ребекка зверталась до Спортивного арбітражного суду (CAS) із вимогою допустити її до Ігор-2026. Однак CAS відмовив італійській біатлоністці у розгляді її апеляції.

Водночас Пасслер продовжувала стверджувати, що вона свідомо не приймала жодних заборонених речовин. У своїй заяві італійка запевнила, що позитивний результат допінг-тесту став наслідком випадкового забруднення.

До італійської команди Ребекка доєднається 16 лютого. Пасслер може взяти участь лише в естафеті, яка відбудеться 18 лютого (о 15:45 за Києвом).

Найкращим результатом спортсмени у поточному сезоні-2025/26 стало третє місце у спринті в рамках Кубку IBU в австрійському Обертілліаху. Також двічі заїжджала у квіткову церемонію. На Кубку світу двічі фінішувала 11-ю. Спершу у масстарті в Ансі (Франція), а згодом опинилась поблизу чільної десятки у спринті в Обергофі (Німеччина).

Нагадаємо, що 13 лютого CAS розглядає справу українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на Іграх-2026 через "шолом пам'яті".

