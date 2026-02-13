CAS відхилив позов Гераскевича проти МОК

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону.

Про це повідомило Суспільне Спорт.

Рішення було оголошене о 17:15 за місцевим часом.

"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", – повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026 після кількох офіційних тренувань у "шоломі пам'яті", на якому були зображені 20 українських спортсменів, загиблих через російську агресію. До першого змагального заїзду його вже не допустили.

Українець оскаржив рішення про відсторонення. 12 лютого, напередодні оголошення вердикту, він зустрівся з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, однак сторонам не вдалося досягти порозуміння. Згодом МОК повернув спортсмену акредитацію, проте до участі в змаганнях його так і не допустили.

