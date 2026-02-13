Фінляндія розгромила Швецію, Словаччина обіграла Італію на Олімпійських іграх-2026

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх-2026 стартували матчі 2-го туру чоловічого хокейного турніру.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Фінляндія обіграла Швецію. Фіни у першому періоді вийшли вперед завдяки шайбі захисника Оттави Ніколаса Матінпало. Згодом їх перевагу подвоїв нападник Флориди Антон Лунделл.

Шведи змогли відповісти у другій 20-хвилинці влучним кидком оборонця Баффало Расмуса Даліна. Однак майже одразу Фінляндія відновила перевагу у дві шайби – у меншості відзначився форвард Лос-Анджелеса Йоель Арміа. У третьому періоді шайбою в пусті ворота відзначився Рантанен.

В іншій зустрічі групи В господарі турніру поступились команді Словаччини, яка з 6 очками в активі очолила квартет.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Груповий етап, чоловіки

13 лютого, Група В

Фінляндія – Швеція 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Італія – Словаччина 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Згодом відбудуться матчі у групі А:

17:40 Франція – Чехія

22:10 Канада – Швейцарія

Напередодні Канада розгромила Чехію, а США розібрались з Латвією.

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.