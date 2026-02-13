Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Японець Тоцука став олімпійським чемпіоном у чоловічому хафпайпі

Олексій Мурзак — 13 лютого 2026, 21:59
Японець Тоцука став олімпійським чемпіоном у чоловічому хафпайпі
Юто Тоцука
Getty Images

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей у чоловічому хафпайпі.

Чемпіоном у цій дисципліні з результатом у 95.00 балів став представник Японії Юто Тоцука, для якого ця медаль стала дебютною в межах виступів на Іграх.

"Срібло" виборов дворазовий призер ОІ-2018 та 2022 австралієць Скотті Джеймс, трюки якого судді оцінили у 93.50, а бронзовим призером став ще один японський сноубордист – Рюсеї Ямада, найкраща спроба якого була оцінена в 92.00.

Олімпійські ігри-2026

Сноубординг, хафпайп, чоловіки

  1. Юто Тоцука (Японія) – 95.00
  2. Скотті Джеймс (Австралія) – 93.50
  3. Рюсеї Ямада (Японія) – 92.00

Хафпайп — це дисципліна, в якій спортсмен виконує трюки на лижах чи сноуборді на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу. Атлет переїжджає від однієї сторони рампи до іншої, відштовхуючись від бортів, щоб підстрибнути якомога вище і виконати трюки в повітрі.

Стіни хафпайпу зазвичай встановлюються на висоті до 7 метрів. На змаганнях учасники намагаються виконати якомога більше трюків до закінчення споруди.

Нагадаємо, у жіночому хафпайпі олімпійською чемпіонкою стала кореянка Гаон Чой.

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.

