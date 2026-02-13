Довелося грати в приставку: у спортсменів на Олімпіаді закінчилися безкоштовні презервативи

У олімпійському селищі зимових Ігор-2026 в Мілані та Кортіні спалахнув несподіваний ажіотаж – запаси презервативів, розданих спортсменам, закінчилися всього за три дні.

Про це на умовах анонімності для видання La Stampa розповів один із атлетів, який мешкає у селищі в Кортіні, зазначивши, що нову партію обіцяють доставити найближчим часом, однак точних термінів поки не називають.

Розповсюдження засобів захисту в олімпійських селах є традицією багатьох Ігор і покликане сприяти безпечній поведінці спортсменів. Ініціативу підтримав губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана, наголосивши на важливості профілактики та здорового глузду, а на упаковках, які роздавали в Мілані, навіть розмістили символіку регіону.

Втім цього разу організатори були менш щедрими з кількістю: якщо на Олімпіаді-2024 у Парижі спортсмени отримали близько 300 тисяч презервативів, у середньому по два на день на кожного учасника, то на зимових Іграх-2026 їх передбачили менше 10 тисяч на весь період змагань.

Попри зимову погоду, атмосфера в селищі, за словами очевидців, "далека від холодної": через обмеження на відвідування номерів представників інших збірних особливої популярності набули спеціальні кімнати відпочинку з приглушеним світлом та ширмами для усамітнення.

Поки організатори працюють над поповненням запасів, спортсмени змушені імпровізувати та проводити вільний час у зонах дозвілля, зокрема за ігровими консолями, очікуючи на нові поставки під час Іграх-2026.

