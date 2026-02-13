На Олімпіаді виник скандал через футболки з символікою Ігор-1936 у нацистському Берліні

Офіційний інтернет-магазин Олімпійських ігор виставив на продаж футболки з дизайном Олімпіади 1936 року в Берліні, яку нацисти використовували для власної пропаганди, що викликало скандал.

Про це пише BBC.

Вони ввійшли до колекції під назвою "Спадщина". На одязі використали оригінальний дизайн плаката тих Ігор, автором якого був художник Франц Вюрбель.

На футболках зображено чоловічу фігуру в лавровому вінку, Бранденбурзькі ворота та напис "Німеччина, Берлін, 1936, Олімпійські ігри". Станом на зараз увесь цей товар уже розпродали.

Футболка з символікою ОІ-1936 Сайт олімпійського магазину

Безпосередньо в Німеччині розкритикували такий хід організаторів Олімпіади. Там заявили, продаж футболок із відповідним дизайном без пояснення контексту є неприпустимим.

Зокрема, про це сказала речниця з питань спортивної політики фракції "Партії зелених" Клара Шедліх. Вона підкреслила, що ОІ-1936 були центральним інструментом пропаганди нацистського режиму, тож "вибір зображення є проблематичним і непридатним для футболки".

Політикиня звинуватила Міжнародний олімпійський комітет у "недостатньому розмірковуванні над власною історією". На цей в організації їй відповіли, що "визнають історичні проблеми нацистської пропаганди, але хочуть пам'ятати, що на берлінських іграх 1936 року 4483 спортсмени з 49 країн змагалися в 149 медальних дисциплінах".

Речник МОК додав, що історичний контекст берлінських ігор пояснювали в Олімпійському музеї в Лозанні. Крім того, із їхнім дизайном виготовили та продали лише обмежену кількість футболок.

"Ми зробили колекцію олімпійської спадщини доступною для громадськості, яка відзначає 130 років олімпійського мистецтва та дизайну. У цій серії представлені емблеми, піктограми, плакати та талісмани з усіх видань Олімпійських ігор", – сказав посадовець.

