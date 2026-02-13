Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

На Олімпіаді виник скандал через футболки з символікою Ігор-1936 у нацистському Берліні

Денис Іваненко — 13 лютого 2026, 10:52
На Олімпіаді виник скандал через футболки з символікою Ігор-1936 у нацистському Берліні

Офіційний інтернет-магазин Олімпійських ігор виставив на продаж футболки з дизайном Олімпіади 1936 року в Берліні, яку нацисти використовували для власної пропаганди, що викликало скандал.

Про це пише BBC.

Вони ввійшли до колекції під назвою "Спадщина". На одязі використали оригінальний дизайн плаката тих Ігор, автором якого був художник Франц Вюрбель.

На футболках зображено чоловічу фігуру в лавровому вінку, Бранденбурзькі ворота та напис "Німеччина, Берлін, 1936, Олімпійські ігри". Станом на зараз увесь цей товар уже розпродали.

Футболка з символікою ОІ-1936
Футболка з символікою ОІ-1936
Сайт олімпійського магазину

Безпосередньо в Німеччині розкритикували такий хід організаторів Олімпіади. Там заявили, продаж футболок із відповідним дизайном без пояснення контексту є неприпустимим.

Зокрема, про це сказала речниця з питань спортивної політики фракції "Партії зелених" Клара Шедліх. Вона підкреслила, що ОІ-1936 були центральним інструментом пропаганди нацистського режиму, тож "вибір зображення є проблематичним і непридатним для футболки".

Політикиня звинуватила Міжнародний олімпійський комітет у "недостатньому розмірковуванні над власною історією". На цей в організації їй відповіли, що "визнають історичні проблеми нацистської пропаганди, але хочуть пам'ятати, що на берлінських іграх 1936 року 4483 спортсмени з 49 країн змагалися в 149 медальних дисциплінах".

Речник МОК додав, що історичний контекст берлінських ігор пояснювали в Олімпійському музеї в Лозанні. Крім того, із їхнім дизайном виготовили та продали лише обмежену кількість футболок.

"Ми зробили колекцію олімпійської спадщини доступною для громадськості, яка відзначає 130 років олімпійського мистецтва та дизайну. У цій серії представлені емблеми, піктограми, плакати та талісмани з усіх видань Олімпійських ігор", – сказав посадовець.

Раніше повідомлялось, що на Олімпіаді-2026 арештували 44-річного чоловіка зі Словаччини. Він 16 років перебував у розшуку.

Читайте також :
Фото Жахлива ганьба МОК, друге золото Карлссон і Лоллобріджиди: підсумки Олімпіади за 12 лютого
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Генеральний директор CAS розкрив деталі слухання справи Гераскевича: коли буде рішення
Мілан-Кортіна. День 7. Фінал для Марсака та спринт в біатлоні
"Ми будемо стояти за Україну": латвійські санкарі підтримали Гераскевича після дискваліфікації
Марсак – про феєричний виступ на Олімпіаді-2026: Емоції досі вище даху
Зіркова учасниця Олімпіади-2026 знялася повністю оголеною для журналу Playboy

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік