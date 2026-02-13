Українська правда
Генеральний директор CAS розкрив деталі слухання справи Гераскевича: коли буде рішення

Софія Кулай — 13 лютого 2026, 10:53
Владислав Гераскевич
Getty Images

Генеральний директор CAS Меттью Ріб поспілкувався із пресою напередодні початку слухання справи Владислава Гераскевича щодо його дискваліфікації на Олімпійських іграх-2026 через використання "шолому пам'яті".

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За його словами, розгляд справи українського скелетоніста може триватиме не одну годину.

"Розгляд справи може тривати кілька годин, ми поки не знаємо, скільки саме. Сподіваємося, що буде фінальне рішення, яке ми оголосили сьогодні, але спрогнозувати це не можу. Ми знаємо розклад змагань і розуміємо, що рішення має бути до початку старту, але не знаємо, як довго буде тривати розгляд. Причина слухання – визначити, чи рішення IBSF було легальним, чи ні. Це питання, на яке CAS має надати відповідь", – сказав представник суду.

Справу 27-річного спортсмена розглядає суддя з Німеччини. Юрист Гераскевича та представник IBSF (Міжнародна федерація бобслею та скелетону) доєднались до процесу віддалено.

Нагадаємо, що Владислава усунули від Олімпіади-2026 через шолом, на якому були зображені українські спортсмени, яких убила Росія. У ньому скелетоніст провів декілька офіційних тренувань, але на перший змагальний заїзд Гераскевича вже не допустили.

12 лютого перед офіційним рішенням МОК Владислав мав зустріч із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не порозумілись.

На цю дискваліфікацію бурхливо відреагувала не лише спортивна спільнота. Президент України Володимир Зеленський нагородив Ге Гераскевича орденом Свободи.

Додамо, що МОК повернув українському скелетоністу акредитацію на Олімпіаду-2026, однак до змагань він повернутися не зможе.

