МОК дискваліфікував Гераскевича за "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе вийти на старт зимових Олімпійських Ігор-2026 через дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це спортсмен повідомив у коментарі Суспільне Спорт.

27-річного киянина відсторонили через бажання використовувати "шолом пам'яті" під час змагань. Перші заїзди у чоловічому скелетоні на Олімпіаді-2026 розпочнуться 12 лютого о 10:30 за київським часом. Українець мав виступити з 11 стартовим номером.

Доповнено: МОК виступив із заявою про дискваліфікацію Владислава Гераскевича:

"Це рішення було прийнято після того, як він (Гераскевич, – прим.) відмовився дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Воно було прийнято журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на підставі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам".

Також повідомляється, що президентка МОК Керсті Ковентрі зустрілась зранку з українським спортсменом, утім той відмовився йти на компроміс, який запропонувала йому організація. Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати "шолом пам'яті" під час заїздів, натомість пропонував демонструвати його у мікст-зоні, на що Гераскевич не пішов.

Напередодні старту змагань Владислав звернувся до МОК, щоб врегулювати суперечку та закликав Міжнародний олімпійський комітет зняти заборону на використання шолому та передати українським спортивним об'єктам електрогенератори.

Нагадаємо:

9 лютого що МОК заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан та Володимир Кличко. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

На тренуваннях найкращим часом українського скелетоніста став показник 56,40, що є четвертим найкращим результатом з-поміж 25 атлетів.