19-річний Їлек виграв золото на дистанції 10 000 метрів

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал ковзанярського спорту на дистанції 10 000 метрів.

Чемпіоном у цій дисципліні став 19-річний представник Чехії Методей Їлек з Чехії – його результат склав 12:33.43. Для нього це друга медаль на Іграх, раніше він став другим у забігу на 5000 метрів.

Срібло виборов натуралізований росіянин Володимир Семирунний, який тільки влітку 2025 року отримав польське громадянство. Він залишив РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Олімпійський чемпіон Сочі-2014 Йорріт Бергсма виборов бронзу.

Олімпійські Ігри-2026 Ковзанярський спорт, 10 000 метрів, чоловіки

Методей Їлек (Чехія) – 12:33.43 Володимир Семирунний (Польща) +5.65 Йорріт Бергсма (Нідерланди) +7.05

Напередодні італійка Аріанна Фонтана здобула 13-ту олімпійську медаль, поступившись Ксандрі Велзебур у фіналі на дистанції 500 метрів.

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.