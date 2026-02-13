Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

19-річний Їлек виграв золото на дистанції 10 000 метрів

Олександр Булава — 13 лютого 2026, 18:56
19-річний Їлек виграв золото на дистанції 10 000 метрів
Getty Images

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал ковзанярського спорту на дистанції 10 000 метрів.

Чемпіоном у цій дисципліні став 19-річний представник Чехії Методей Їлек з Чехії – його результат склав 12:33.43. Для нього це друга медаль на Іграх, раніше він став другим у забігу на 5000 метрів.

Срібло виборов натуралізований росіянин Володимир Семирунний, який тільки влітку 2025 року отримав польське громадянство. Він залишив РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Олімпійський чемпіон Сочі-2014 Йорріт Бергсма виборов бронзу.

Олімпійські Ігри-2026 Ковзанярський спорт, 10 000 метрів, чоловіки

  1. Методей Їлек (Чехія) – 12:33.43
  2. Володимир Семирунний (Польща) +5.65
  3. Йорріт Бергсма (Нідерланди) +7.05

Напередодні італійка Аріанна Фонтана здобула 13-ту олімпійську медаль, поступившись Ксандрі Велзебур у фіналі на дистанції 500 метрів.

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Ковзанярський спорт

Олімпійські ігри 2026

Програш – катастрофічний: Дудченко – про провальний виступ у спринті
Валерій Борзов: Гераскевичу потрібно було заздалегідь готувати та узгоджувати свої пропозиції
Підручний – про спринт: Емоції не лише через Олімпіаду, але й через МОК
Клебо став співвласником рекорду Олімпіад. Підсумки лижного дня на Іграх-2026
Фійон Має виграв золото Олімпіади-2026 у спринті, Мандзин та Підручний потрапили до тридцятки

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік