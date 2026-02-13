Британець Вестон з рекордом траси став олімпійським чемпіоном у скелетоні, подвійний подіум німців

У суботу, 13 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей у скелетоні серед чоловіків.

Чемпіоном за підсумками 4-х заїздів став британець Метт Вестон, який фінішував із загальним часом 3:43.33, встановивши рекорд траси. Для нього ця олімпійська медаль стала першою в кар'єрі.

Срібну нагороду виборов представник Німеччини Аксель Юнг, який відстав від переможця на +0.88, а "бронза" дісталася його земляку Крістоферу Гротхеру, який є олімпійським чемпіоном Ігор-2022, що проходили в Пекіні.

Олімпійські ігри-2026

Скелетон, чоловіки

Метт Вестон (Велика Британія) 3:43.33 (РТ) Аксель Юнг (Німеччина) +0.88 Крістофер Гротхер (Німеччина) +1.07

Нагадаємо, у цій дисципліні Україну мав представляти Владислав Гераскевич, однак зранку 12 лютого стало відомо, що його дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.

