Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Британець Вестон з рекордом траси став олімпійським чемпіоном у скелетоні, подвійний подіум німців

Олексій Мурзак — 13 лютого 2026, 23:07
Британець Вестон з рекордом траси став олімпійським чемпіоном у скелетоні, подвійний подіум німців
Метт Вестон
Getty Images

У суботу, 13 лютого, на Олімпійських іграх-2026 був розіграний комплект медалей у скелетоні серед чоловіків.

Чемпіоном за підсумками 4-х заїздів став британець Метт Вестон, який фінішував із загальним часом 3:43.33, встановивши рекорд траси. Для нього ця олімпійська медаль стала першою в кар'єрі.

Срібну нагороду виборов представник Німеччини Аксель Юнг, який відстав від переможця на +0.88, а "бронза" дісталася його земляку Крістоферу Гротхеру, який є олімпійським чемпіоном Ігор-2022, що проходили в Пекіні.

Олімпійські ігри-2026

Скелетон, чоловіки

  1. Метт Вестон (Велика Британія) 3:43.33 (РТ)
  2. Аксель Юнг (Німеччина) +0.88
  3. Крістофер Гротхер (Німеччина) +1.07

Нагадаємо, у цій дисципліні Україну мав представляти Владислав Гераскевич, однак зранку 12 лютого стало відомо, що його дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Скелетон Олімпійські ігри-2026

Скелетон

Вважаю рішення CAS ганебним: Гераскевич – про суд проти МОК та історію створення шолому
CAS відхилив позов Гераскевича проти МОК
Гераскевич – про скандальне рішення МОК: Росія святкує цю дискваліфікацію
Гераскевич зробив першу заяву, вийшовши з зали суду CAS
У Сенаті Італії прозвучав потужний спіч на підтримку Гераскевича

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік