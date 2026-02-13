Збірна України назвала склад на жіночий спринт Олімпіади-2026

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц повідомив склад команди на жіночий спринт.

Учасників гонки фахівець представивив в інтерв'ю Суспільне Спорт.

У спринті візьмуть участь Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима. Гонка відбудеться у суботу, 14 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у межах біатлонних змагань на Олімпіаді вже розіграно три комплекти нагород: у змішаній естафеті та двох індивідуальних гонках.

В естафеті "синьо-жовті" фінішували на восьмому місці. У жіночій індивідуальній гонці серед українок найкраще виступили Олександра Меркушина та Христина Дмитренко, які посіли 17 та 18 місця відповідно. У чоловічій індивідуалці лише капітан збірної України Дмитро Підручний опинився у топ-20.

В олімпійській біатлонній програмі змагань заплановані персьюти, традиційні естафети та масстарти. Загалом ще буде розіграно 8 комплектів нагород.

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.