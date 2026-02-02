Італійська біатлоністка провалила тест на допінг напередодні старту Олімпійських ігор-2026

Італійська біатлоністка Ребекка Пасслер здала позитивну допінг-пробу на заборонену речовину напередодні домашньої Олімпіади-2026, яка пройде з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіні.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

В організмі спортсменки виявили препарат летрозол, який використовується для зниження високого рівня естрогену, викликаного анаболічними стероїдами. Пасслер здала тест у позазмагальний період. Її буде дискваліфіковано.

Ребекка родом з Антгольца, їй 24 роки, і за свою кар'єру вона виграла кілька юнацьких титулів. Серед них вісім медалей на чемпіонатах світу серед юніорів та молоді, включаючи золоту медаль в естафеті. Десяте місце на етапі Кубку світу в Обергофі – її найкращий результат у поточному сезоні.

