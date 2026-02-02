Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри

Італійська біатлоністка провалила тест на допінг напередодні старту Олімпійських ігор-2026

Олексій Мурзак — 2 лютого 2026, 16:10
Італійська біатлоністка провалила тест на допінг напередодні старту Олімпійських ігор-2026
Ребекка Пасслер
Getty Images

Італійська біатлоністка Ребекка Пасслер здала позитивну допінг-пробу на заборонену речовину напередодні домашньої Олімпіади-2026, яка пройде з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіні.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

В організмі спортсменки виявили препарат летрозол, який використовується для зниження високого рівня естрогену, викликаного анаболічними стероїдами. Пасслер здала тест у позазмагальний період. Її буде дискваліфіковано.

Ребекка родом з Антгольца, їй 24 роки, і за свою кар'єру вона виграла кілька юнацьких титулів. Серед них вісім медалей на чемпіонатах світу серед юніорів та молоді, включаючи золоту медаль в естафеті. Десяте місце на етапі Кубку світу в Обергофі – її найкращий результат у поточному сезоні.

Напередодні американська скелетоністка Кеті Юлендер звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою переглянути дії канадської федерації, які коштували їй ліцензії на Олімпійські ігри-2026.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон допінг Олімпійські ігри 2026

біатлон

Рекордна кількість. Біатлонні змагання на Олімпіаді-2026 відвідає майже чверть мільйона вболівальників
Легендарна Нойнер пригадала, чому завершила кар'єру в 25-річному віці
Олександра Меркушина – про золото сестри на Євро: Нехай всіх хейтерів сьогодні задушить жаба
Анастасія Меркушина – про золото чемпіонату Європи-2026: Після стрільби ще не вірила, що йду на медаль
Олександра Меркушина – про дебютну Олімпіаду: Для мене величезна честь представляти нашу країну

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік