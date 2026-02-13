Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Швеція здолала Чехію та стала першою півфіналісткою Олімпійських ігор-2026

Олексій Мурзак — 13 лютого 2026, 20:15
Швеція здолала Чехію та стала першою півфіналісткою Олімпійських ігор-2026

У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх-2026 стартували чвертьфінали жіночого хокейного турніру.

Так, у першому поєдинку 1/4 фіналу збірна Швеції перемогла команду Чехії. Шведки закинули по шайбі у другому та третьому періодах, чого вистачило для перемоги, адже чеські хохеїстки нічим не відповіли.

У ще одному чвертьфіналі ігрового дня збірна США протистоятиме Італії, зустріч відбудеться о 22:10 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026
Чвертьфінал, жінки
13 лютого

Чехія – Швеція 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

  • 22:10 США – Італія

Напередодні відбулася низка матчів 2-го туру у чоловічому турнірі з хокею

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.

хокей Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

