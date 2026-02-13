Швеція здолала Чехію та стала першою півфіналісткою Олімпійських ігор-2026
У п'ятницю, 13 лютого, на Олімпійських іграх-2026 стартували чвертьфінали жіночого хокейного турніру.
Так, у першому поєдинку 1/4 фіналу збірна Швеції перемогла команду Чехії. Шведки закинули по шайбі у другому та третьому періодах, чого вистачило для перемоги, адже чеські хохеїстки нічим не відповіли.
У ще одному чвертьфіналі ігрового дня збірна США протистоятиме Італії, зустріч відбудеться о 22:10 за київським часом.
Зимові Олімпійські ігри-2026
Чвертьфінал, жінки
13 лютого
Чехія – Швеція 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
- 22:10 США – Італія
Напередодні відбулася низка матчів 2-го туру у чоловічому турнірі з хокею.
З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.