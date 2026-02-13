Підтримка України та політичні заяви: адвокат Гераскевича – про звинувачення МОК під час суду

Адвокат Євген Пронін, який представляв українського скелетоніста Владислава Гераскевича у Спортивному арбітражному суді, розповів про звинувачення Міжнародного олімпійського комітету під час процесу.

Про це він розповів в Instagram.

Представники МОК звертали увагу суду, що підтримка спортсменом України є "політичними" заявами.

"Під час усього засідання МОК звинувачував Владислава в тому, що у своїх інтерв'ю він висловлював підтримку Україні, називаючи це політичними заявами. Більше того, МОК прямо посилається на факт вручення Владиславу ордена Свободи Президентом України вже після дискваліфікації як на нібито підтвердження політичної складової його дій", – розповів адвокат.

Гераскевичу дорікали за те, що через нього більше говорили про Україну, а не про участь в Іграх.

"У своїх виступах представники МОК постійно наголошували, що до України прикута увага всього світу, і навіть нарікали, що пошукові запити в Google, пов'язані з Олімпіадою, стосуються не самих Ігор, а України. Фактично з такої логіки випливає, що, на думку МОК, саме Україна винна в тому, що до неї прикута світова увага – попри те, що причиною цього стала російська агресія", – розповів Пронін.

Нагадаємо, що відбулося судове засідання CAS у справі Гераскевича. Скелетоніст очікує справедливе рішення, хоча не сподівається на повернення до олімпійських змагань.

Владислав подав апеляцію на рішення МОК щодо його дискваліфікації через використання "шолома пам'яті", на якому зображені 20 українських спортсменів, яких вбила Росія.