Клебо став співвласником рекорду зимових Олімпіад за кількістю золотих медалей

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо завоював золото зимових Олімпійських ігор 2026 року в гонці з роздільним стартом на 10 км вільним стилем. Він на 4,9 секунди випередив срібного призера скіатлону, француза Матеса Деложа. Топ-3 замкнув ще один норвежець, ексбіатлоніст Айнар Хедегарт.

Для Клебо це третє золото на нинішній Олімпіаді та сумарно восьме в кар'єрі. За цим показником він тепер ділить рекорд зимових Олімпіад зі своїми легендарними земляками Бьорном Делі, Маріт Бьорген і Оле Ейнаром Бьорндаленом.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Вони посіли 61 і 72 місця зі 113 учасників відповідно.

Підсумкові результати:

У суботу, 14 лютого, в лижних гонках на Олімпіаді-2026 буде розіграно ще один комплект нагород – у жіночій естафеті. Початок гонки – о 13:00 за київським часом.

Напередодні жіночу розділку виграла шведка Фріда Карлссон.