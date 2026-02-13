"Ми будемо стояти за Україну": латвійські санкарі підтримали Гераскевича після дискваліфікації

Латвійські санкарі Робертс Плуме та Крістерс Апарйодс прокоментували свою акцію підтримки Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.

Їх слова цитує Трибуна.

Після заїзду вони підтримали Влада Гераскевича через дискваліфікацію. Латвійці підняли свої шоломи, чим продемонстрували, що не погоджуються з позицією МОК.

"Ми з Владом дуже хороші друзі також поза спортом, і ми говоримо про різні життєві речі, які нам подобаються та не подобаються. Ви бачили, я підняв свій шолом, я хотів послати сигнал спортивному світу. Я вірю, що Гераскевич також знає – він точно знає, що ми, латвійці, і команда зі скелетону – їхні найбільші вболівальники у спорті. І я хочу підтримати Україну. Неважливо що станеться, ми будемо стояти за Україну", – сказав Апарйодс.

Плуме також додав, що ця підтримка не припиниться.

"Ми хочемо, щоб усі знали, що ми це робили, робимо і будемо робити", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували за бажання використовувати "шолом пам'яті" під час змагань на ОІ-2026. На ньому зображені понад 20 спортсменів, яких вбили росіяни.

Він подав апеляцію на це рішення. Суд відбудеться 13 лютого.

