У Сенаті Італії прозвучав потужний спіч на підтримку Гераскевича

На дискваліфікацію Владислава Гераскевича через бажання змагатись на ОІ-2026 у "шоломі пам'яті" відреагував політик Філіппо Сенсі.

Він висловився під час засідання Сенату Італії.

Італієць заявив, що категорично не погоджується з таким рішенням МОК. Він висловив повну підтримку українському скелетоністу та згадав українських спортсменів, яких убили росіяни.

"МОК стверджує, що шолом Владислава Гераскевича не відповідає правилам. Чи відповідає російська військова агресія? Оскільки МОК цього не дозволяє, дозвольте мені коротко розповісти про деяких із цих спортсменів, тих, хто не може бути сьогодні на доріжці в Кортіні разом із Владиславом. Понад 650 з них загинули. Біатлоніст Євген Малишев загинув у Харкові за місяць до свого двадцятиріччя. 15-річна Марія Лебедь була у своєму будинку в Дніпрі, коли ракета туди прилетіла. 25-річний фігурист Дмитро Шарпар загинув у Бахмуті, захищаючи лінію фронту. Також у Бахмуті загинув 22-річний спортсмен Володимир Андрощук. 20-річна Дарія Курдель загинула внаслідок ракетного обстрілу Харкова. Іван Кононенко, поранений у бою, хотів повернутися на передову, попри поради лікарів. 14-річна важкоатлетка Аліна Перехудова стояла в черзі з матір'ю та дядьком у Маріуполі, щоб запастися водою. 22-річний боксер Максим Галінічев загинув, захищаючи своє село в Луганській області. У Луганську загинув 23-річний хокеїст Олексій Логінов. Федір Єпіфанов, 18-річний фехтувальник, загинув на фронті в Запоріжжі. 11-річна гімнастка Катерина Дяченко постраждала від бомбардування в Маріуполі, її родина була похована під завалами, а ті, хто вижив, опинилися в лікарні, зруйнованій авіанальотом одразу після цього. Ніхто з її родини не вижив. 17-тирічна кікбоксерка та чемпіонка світу Каріна Бакур була доставлена ​​до лікарні у критичному стані після ракетного обстрілу в Берестині, де вона кинулася на батька, щоб захистити його від вогню. 9-річна дзюдоїстка Вікторія Івашко була вражена ракетою в Києві три роки тому, коли перебувала вдома з матір'ю. Це, пане Президенте, імена та історії українських спортсменів, яких Гераскевич хотів залишити з собою як пам'ять, щоб дати їм сили, щоб дозволити їм змагатися з ним, як вони заслуговують. МОК дискваліфікував саме це, і нічого більше, і це дискваліфікує МОК назавжди. Нехай Бог простить їм, нехай Бог простить нас. Дякуємо", – сказав Сенсі.

Зазначимо, що українська сторона подала апеляцію в CAS через дискваліфікацію Гераскевича. Суд прийняв її до розгляду та протягом 13 лютого має бути оголошений вердикт у цій справі.