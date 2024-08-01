Париж-2024. День 6. Текстова трансляція

1 серпня, у шостий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 18 комплектів медалей у 9 видах спорту.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію шостого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що український стрілець Сергій Куліш з великою долею ймовірності завоює медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з 3 положень:

Куліш завоює медаль будь-якого ґатунку — 1,90;

Куліш не завоює медаль — 1,81;

Куліш виграє Олімпіаду — 6,00;

Куліш не виграє Олімпіаду — 1,09.