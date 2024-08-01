Розклад 1 серпня

У шостий день Олімпіади-2024 українські спортсмени змагатимуться

🥇8:30. Легка атлетика, чоловіки. Спортивна ходьба, 20 км. Ігор Главан.

🥇10:20. Легка атлетика, жінки. Спортивна ходьба, 20 км. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук.

🥇10:30. Кульова стрільба, чоловіки. Стрільба з гвинтівки з трьох положень. Фінал. Сергій Куліш.

🥇11:00. Дзюдо, жінки (78 кг). Єлизавета Литвиненко.

12:15. Стрільба з лука, жінки. 1/32 фіналу. Вероніка Марченко.

12:18. Плавання, чоловіки. 50 м вільним стилем. Попередні запливи. Владислав Бухов. Півфінал — 21:46.