Байлз стала 6-разовою чемпіонкою Олімпійських ігор

Американська гімнастка Сімона Байлз завоювала золото Олімпійських ігор-2024 у жіночому багатоборстві.

Представниця США здобула свою шосту перемогу на Олімпіаді, заробивши на чотирьох снарядах (опорний стрибок, вправи на різновисоких брусах, вправи на колоді та вільні вправи) 15,131 очка. Зазначимо, що найкраще Байлз вдався опорний стрибок, за який вона отримала 15,766 бала.

Срібло завоювала представниця Бразилії Ребека Андраде, третьою стала ще одна американка Суніса Лі.

1. 🥇 Сімона Байлз (США) — 59,131;

2. 🥈 Ребека Андраде (Бразилія) — 57,932;

3. 🥉 Суніса Лі (США) — 56,465.

Сімона Байлз оновила власний рекорд із сумарної кількості нагород з Олімпіад та чемпіонатів світу (тепер 39). На Іграх-2024 у Парижі Байлз уже виграла командне багатоборство, а також кваліфікувалася в усі фінали з окремих снарядів, які відбудуться з 3 по 5 серпня.

Нагадаємо, що на ОІ-2020 в Токіо Сімона не змогла виступити на турнірі у командному багатоборстві через психологічні проблеми. Також вона знялась з фіналів в опорному стрибку і брусах.

Напередодні український гімнаст Ілля Ковтун посів четверту позицію на Олімпійських іграх-2024 в особистому багатоборстві, 20-річному черкасцю не вистачило 0,2 бала до медалі. Інший представник України Олег Верняєв став восьмим.

Чемпіон проводить для вас онлайн шостого дня Олімпійських ігор-2024.