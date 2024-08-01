Марченко поступилась представниці Мексики в 1/16 фіналу стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Вероніка Марченко поступилась мексиканці Алехандрі Валенсії та закінчила виступи в 1/16 фіналу стрільби з лука на Олімпійських іграх 2024.

Українка розпочала гру доволі непогано, і певний час лідирувала, але не змогла втримати перевагу проти віцечемпіонки світу, та поступилася з рахунком 4:6.

У попередньому раунді вона здолала представницю Китайського Тайбею Лі Цай Чі. Вероніка була єдиною представницею України у жіночій стрільбі з лука, та останньою з українських спортсменів у цій дисципліні.

Нагадаємо, раніше Михайло Усач, попри початкове лідерство поступився представнику Бразилії Маркусу Д’Альмейді 1/32 фіналу стрільби з лука серед чоловіків. Разом із Веронікою вони не змогли кваліфікуватися на командну стрільбу, набравши разом 1308 очок українці посіли 21 місце. У раунд на вибування пройшло лише 16 найкращих пар.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.