Італієць де Дженнаро виграв золото Олімпіади у веслувальному слаломі

Представник Італії Джованні де Дженнаро здобув золото у веслувальному слаломі на байдарці-одиночці серед чоловіків на Олімпійських іграх у Парижі.

32-річний італієць подолав дистанцію з результатом 88,22. Для нього це дебютна нагорода на Олімпіаді.

Срібло завоював представник Франції Титуана Кастрик (88,42), бронзу здобув іспанець Пау Еханіс (88,87).

1. 🥇 Джованні де Дженнаро (Італія) — 88,22

2. 🥈 Титуан Кастрик (Франція) — 88,42

3. 🥉 По Еханіс (Іспанія) — 88,87

Раніше ми повідомляли, що українка Вікторія Ус не зуміла вийти у фінал Ігор у веслувальному слаломі на байдарці.

Чемпіон веде текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.