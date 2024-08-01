Марченко пройшла в 1/16 фіналу стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Вероніка Марченко здолала суперницю із Китайського Тайбею Лі Цай Чі та пройшла в 1/16 фіналу стрільби з лука на Олімпійських іграх 2024.

Матч 1/16 фіналу українська стрільчиня проведе сьогодні, 1 серпня, початок — о 12:53 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Михайло Усач, попри початкове лідерство поступився представнику Бразилії Маркусу Д’Альмейді 1/32 фіналу стрільби з лука серед чоловіків. Разом із Веронікою вони не змогли кваліфікуватися на командну стрільбу, набравши разом 1308 очок українці посіли 21 місце. У раунд на вибування пройшло лише 16 найкращих пар.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.