Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Марченко пройшла в 1/16 фіналу стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 1 серпня, 12:35
Марченко пройшла в 1/16 фіналу стрільби з лука на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Вероніка Марченко здолала суперницю із Китайського Тайбею Лі Цай Чі та пройшла в 1/16 фіналу стрільби з лука на Олімпійських іграх 2024.

Матч 1/16 фіналу українська стрільчиня проведе сьогодні, 1 серпня, початок — о 12:53 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Михайло Усач, попри початкове лідерство поступився представнику Бразилії Маркусу Д’Альмейді 1/32 фіналу стрільби з лука серед чоловіків. Разом із Веронікою вони не змогли кваліфікуватися на командну стрільбу, набравши разом 1308 очок українці посіли 21 місце. У раунд на вибування пройшло лише 16 найкращих пар.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.

Париж-2024 Стрільба з лука Вероніка Марченко Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Париж-2024

"Срібло" в Ріо-2016 і токійська драма: Сергій Куліш приніс Україні другу медаль на Іграх у Парижі
Українські легкоатлетки не змогли здобути медалі у спортивній ходьбі на Олімпіаді-2024
Литвиненко пройшла в 1/4 фіналу із дзюдо на Олімпіаді-2024
Медальний залік Олімпіади-2024: Україна поповнила скарбничку другою нагородою
Куліш виграв для України срібну медаль на Олімпіаді-2024

Останні новини