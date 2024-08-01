Литвиненко поступилася першій сіяній у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 з дзюдо

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко зазнала поразки від італійки Аліси Белланді у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024.

Наприкінці основного часу 20-річна українка отримала третє шидо (попередження) за пасивність та була дискваліфікована. Нагадаємо, таким же чином раніше вилетіла і Дар’я Білодід.

Зазначимо, що суперниця Элизавети була посіяна під першим номером. Також Белланді є дворазовою призеркою чемпіонатів світу.

Втім, Литвененко ще має шанси поборотися за бронзу в разі перемоги у втішній сутичці, яка відбудеться у межах вечірньої сесії.

Чемпіон веде текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.