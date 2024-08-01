"Срібло" в Ріо-2016 і токійська драма: Сергій Куліш приніс Україні другу медаль на Іграх у Парижі
31-річний черкасець Сергій Куліш виборов для України другу медаль на Олімпійських іграх. "Срібною" для українця став один із найпрестижніших видів кульової стрільби - стрільба з гвинтівки із трьох положень.
Куліш до останнього сегменту боровся за золоту медаль, однак останні три спроби з положення стоячи не вдалися.
Куліш дебютував на Олімпійських іграх у вже далекому 2012 році. У Лондоні, тоді 19-річний стрілець взяв участь у трьох дисциплінах, у яких не зміг поборотися за медалі. Найкращий результат - 14 місце у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з трьох положень.
А вже через 4 роки Куліш взяв свою першу медаль Олімпійських ігор. Срібло в стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м.
Справжня драма на черкасця чекала в Токіо-2020. У фіналі Куліш боровся за медаль, однак після невеличкої паузи між спробами вистрелив у... чужу мішень. Як наслідок, восьме місце.
"Помилка? Влучив не у свою мішень. У мене розстебнувся ґудзик, відчув дискомфорт. А час іде, потрібно стріляти. Таке трапилося. Звичайно, без настрою. З суддями якраз обговорили цей момент.Напевно, хвилювання зіграло роль. Важко пояснити. Таке буває раз на мільйон, і це трапилося зі мною. Важко щось говорити", — сказав тоді Куліш в ефірі Суспільного.
І ось у Парижі українець таки взяв свою медаль, у свої улюбленій дисципліні. Дисципліні, в якій він вигравав золото чемпіонату світу-2022.
І нарешті українці розмочили рахунок медалей у традиційно нашому виді спорту — кульовій стрільбі.
Для Куліша Париж-2024 уже історія. Проте Олена Костевич, Павло Коростильов і Максим Городинець ще матимуть шанс підтримати медальне починання 32-річного черкасця.