"Срібло" в Ріо-2016 і токійська драма: Сергій Куліш приніс Україні другу медаль на Іграх у Парижі

31-річний черкасець Сергій Куліш виборов для України другу медаль на Олімпійських іграх. "Срібною" для українця став один із найпрестижніших видів кульової стрільби - стрільба з гвинтівки із трьох положень.

Куліш до останнього сегменту боровся за золоту медаль, однак останні три спроби з положення стоячи не вдалися.

Куліш дебютував на Олімпійських іграх у вже далекому 2012 році. У Лондоні, тоді 19-річний стрілець взяв участь у трьох дисциплінах, у яких не зміг поборотися за медалі. Найкращий результат - 14 місце у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з трьох положень.

А вже через 4 роки Куліш взяв свою першу медаль Олімпійських ігор. Срібло в стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м.

Справжня драма на черкасця чекала в Токіо-2020. У фіналі Куліш боровся за медаль, однак після невеличкої паузи між спробами вистрелив у... чужу мішень. Як наслідок, восьме місце.

Сергій Куліш, Токіо-2020 Getty Images

"Помилка? Влучив не у свою мішень. У мене розстебнувся ґудзик, відчув дискомфорт. А час іде, потрібно стріляти. Таке трапилося. Звичайно, без настрою. З суддями якраз обговорили цей момент.Напевно, хвилювання зіграло роль. Важко пояснити. Таке буває раз на мільйон, і це трапилося зі мною. Важко щось говорити", — сказав тоді Куліш в ефірі Суспільного.

І ось у Парижі українець таки взяв свою медаль, у свої улюбленій дисципліні. Дисципліні, в якій він вигравав золото чемпіонату світу-2022.

Сергій Куліш, Париж-2024 Getty Images

Getty Images

І нарешті українці розмочили рахунок медалей у традиційно нашому виді спорту — кульовій стрільбі.

Для Куліша Париж-2024 уже історія. Проте Олена Костевич, Павло Коростильов і Максим Городинець ще матимуть шанс підтримати медальне починання 32-річного черкасця.