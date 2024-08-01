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Бухов із хворобою виступає на Олімпіаді-2024 у плаванні

Владислав Уткін — 1 серпня, 14:58
Бухов із хворобою виступає на Олімпіаді-2024 у плаванні

Український плавець Владислав Бухов виступав із хворобою у кваліфікації Олімпійських ігор-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Про це 22-річний донеччанин розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Зараз я хворію, але треба виконувати свою роботу. Тож роблю все, що можу.

Нешвидкий басейн? Він просто неглибокий і тяга набагато менша. Коли ти гребеш, твій гребок відштовхується від дна і йде до тебе. А коли басейн глибокий, тоді це не так помітно.

Чи є увага від того, що приїхав на Олімпіаду у статусі чемпіона світу? А я не звертаю увагу. Просто плаваю та й все", — розповів Бухов.

Раніше, інший український плавець Олександр Желтяков теж заявив про хворобу.

Нагадаємо, що Бухов пройшов у півфінал Олімпіади на дистанції 50 метрів вільним стилем, посівши 11 місце у кваліфікації. Півфінал за участю українця відбудеться сьогодні, 1 серпня. Початок — о 21:46 за київським часом.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.

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