Бухов із хворобою виступає на Олімпіаді-2024 у плаванні

Український плавець Владислав Бухов виступав із хворобою у кваліфікації Олімпійських ігор-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Про це 22-річний донеччанин розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Зараз я хворію, але треба виконувати свою роботу. Тож роблю все, що можу.

Нешвидкий басейн? Він просто неглибокий і тяга набагато менша. Коли ти гребеш, твій гребок відштовхується від дна і йде до тебе. А коли басейн глибокий, тоді це не так помітно.

Чи є увага від того, що приїхав на Олімпіаду у статусі чемпіона світу? А я не звертаю увагу. Просто плаваю та й все", — розповів Бухов.