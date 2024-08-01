"Яничар" із рукою в кишені: турецький стрілець виграв срібло Олімпіади-2024 без професійного спорядження

Напередодні серби Зорана Арунович та Дамір Мікеч стали олімпійськими чемпіонами Парижа-2024 в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета у змішаному парному розряді на дистанції 10 метрів. Проте вся увага у той вечір дісталася зовсім не тріумфаторам змагань.

Юсуф Дікеч та Севвал Тархан залишили в тіні сербів, які стали олімпійськими чемпіонами Getty Images

51-річний турецький кульовий стрілець Юсуф Дікеч досяг неймовірного результату, ставши срібним призером Парижа-2024, виступаючи при цьому без спеціалізованого спорядження, яке зазвичай використовують стрілки високого рівня.

Замість професійних окулярів, призначених для усунення відблисків та покращення точності прицілювання, Юсуф використав свої звичайні окуляри. Крім того, він обійшовся без захисних навушників, які зазвичай надягають для придушення шуму під час змагань, а використав замість них звичайні гумові затички.

Ба більше, поки всі суперники нервували й пітніли, вицілюючи кожен постріл, Дікеч тримав руку в кишені й здавався напрочуд спокійним. Таке невимушене ставлення не залишилося непоміченим: чоловік став героєм мемів та зіркою соцмереж після свого виступу.

Юсуф Дікеч та його партнерка по команді Севвал Тархан Getty Images

Раніше Юсуф Дікеч, який розпочав спортивну кар'єру у 2001 році, працював унтерофіцером у турецькій жандармерії, але наразі перебуває у відставці. Він представив Туреччину на Олімпійських іграх вже вп'яте. Попри це, і для Юсуфа, і для його 24-річної партнерки Севвал Тархан це перша олімпійська нагорода в кар'єрі.

Назвати цей успіх випадковістю однозначно не можна, адже Юсуф має в особистому доробку багато медалей, у тому числі й золотих, виграних на чемпіонатах світу та Європи, а також на Середземноморських іграх.

Юсуф Дікеч Getty Images

Інколи "Яничар" навіть використовує навушники, проте зазвичай, на відміну від суперників, нехтує будь-яким спеціальним інвентарем, крім пістолета.