США та Нідерланди здобули золоті медалі в академічному веслуванні Олімпійських ігор-2024

Стали відомі переможці змагань в академічному веслуванні на Олімпійських іграх-2024.

Завершилися змагання серед четвірок в академічному веслуванні. У важкій боротьбі Нідерланди завоювали золото в жіночому фіналі, випередивши Велику Британію на 18 десятих секунди. Бронзу здобули новозеландки, які зуміли приїхати на 44 десятих швидше за збірну Румунії.

Нідерланди — 6:27,13 Велика Британія — 6:27,31 Нова Зеландія — 6:29,08

Боротьба за золото розгорілася і в змаганнях серед чоловічих четвірок. Збірна США зуміла випередити суперників з Нової Зеландії на 85 десятих секунди. Третіми фінішували представники Великої Британії.

США — 5:49,03 Нова Зеландія — 5:59,88 Велика Британія — 5:52,42

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.