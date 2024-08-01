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США та Нідерланди здобули золоті медалі в академічному веслуванні Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 1 серпня, 15:05
США та Нідерланди здобули золоті медалі в академічному веслуванні Олімпійських ігор-2024

Стали відомі переможці змагань в академічному веслуванні на Олімпійських іграх-2024.

Завершилися змагання серед четвірок в академічному веслуванні. У важкій боротьбі Нідерланди завоювали золото в жіночому фіналі, випередивши Велику Британію на 18 десятих секунди. Бронзу здобули новозеландки, які зуміли приїхати на 44 десятих швидше за збірну Румунії.

  1. Нідерланди — 6:27,13
  2. Велика Британія — 6:27,31
  3. Нова Зеландія — 6:29,08

Боротьба за золото розгорілася і в змаганнях серед чоловічих четвірок. Збірна США зуміла випередити суперників з Нової Зеландії на 85 десятих секунди. Третіми фінішували представники Великої Британії.

  1. США — 5:49,03
  2. Нова Зеландія — 5:59,88
  3. Велика Британія — 5:52,42

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.

Олімпійські ігри-2024

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