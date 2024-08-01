США та Нідерланди здобули золоті медалі в академічному веслуванні Олімпійських ігор-2024
Стали відомі переможці змагань в академічному веслуванні на Олімпійських іграх-2024.
Завершилися змагання серед четвірок в академічному веслуванні. У важкій боротьбі Нідерланди завоювали золото в жіночому фіналі, випередивши Велику Британію на 18 десятих секунди. Бронзу здобули новозеландки, які зуміли приїхати на 44 десятих швидше за збірну Румунії.
- Нідерланди — 6:27,13
- Велика Британія — 6:27,31
- Нова Зеландія — 6:29,08
Боротьба за золото розгорілася і в змаганнях серед чоловічих четвірок. Збірна США зуміла випередити суперників з Нової Зеландії на 85 десятих секунди. Третіми фінішували представники Великої Британії.
- США — 5:49,03
- Нова Зеландія — 5:59,88
- Велика Британія — 5:52,42
Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.