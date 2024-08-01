Коли пливе Маршан — Париж зупиняється. Як 22-річний француз закохав у себе весь світ
22-річний плавець Леон Маршан став головною зіркою Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
Минулої ночі він знову змусив про себе говорити увесь світ після двох неймовірних запливів та чергових олімпійських рекордів. Маршан виграв дві золоті нагороди в плаванні за одну ніч, що не вдавалося нікому з 1976 року.
Спочатку Маршан на останніх метрах вирвав перемогу в угорця Крістофа Міліка на дистанції 200 метрів батерфляєм. За цим етапом дуже пильно спостерігав найуспішніший олімпієць в історії — Майкл Фелпс. Емоції та переживання 23-разового переможця Олімпійських ігор потрапили в об'єктив камери.
Через 2 години 22-річний плавець виграв ще одну золоту медаль, цього разу на 200 метрів брасом. Лідируючи від початку дистанції, він нікого не підпустив близько і завершив заплив з іще одним олімпійським рекордом. За виступом атлета спостерігала вся Франція, а на Олімпійських іграх довелося призупинити змагання з фехтування та тенісу.
Сьогодні, 1 серпня, Леон Маршан продовжить свій переможний шлях на домашній Олімпіаді в Парижі. О 22:55 він побореться за вихід до фіналу комплексного плавання на 200 метрів.
Раніше француз переміг на дистанції 400 метрів комплексним стилем, також встановивши новий олімпійський рекорд.