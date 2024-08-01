Коли пливе Маршан — Париж зупиняється. Як 22-річний француз закохав у себе весь світ

22-річний плавець Леон Маршан став головною зіркою Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Минулої ночі він знову змусив про себе говорити увесь світ після двох неймовірних запливів та чергових олімпійських рекордів. Маршан виграв дві золоті нагороди в плаванні за одну ніч, що не вдавалося нікому з 1976 року.

The first swimmer to win two individual golds in one night at the Olympics since 1976 🤯#Paris2024 will being remembered for the home hero Leon Marchand 🇫🇷💫 pic.twitter.com/lzbcJmH7wF — Eurosport (@eurosport) July 31, 2024

Спочатку Маршан на останніх метрах вирвав перемогу в угорця Крістофа Міліка на дистанції 200 метрів батерфляєм. За цим етапом дуже пильно спостерігав найуспішніший олімпієць в історії — Майкл Фелпс. Емоції та переживання 23-разового переможця Олімпійських ігор потрапили в об'єктив камери.

Le GOAT de la natation, l'immense Michael Phelps, comme un fou devant la course de son successeur Léon Marchand 🥹🇫🇷#Paris2024, c'est à suivre en intégralité sur Eurosport et Max



📽️ @NBCOlympics pic.twitter.com/kVtGOi0YaD — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 1, 2024

Через 2 години 22-річний плавець виграв ще одну золоту медаль, цього разу на 200 метрів брасом. Лідируючи від початку дистанції, він нікого не підпустив близько і завершив заплив з іще одним олімпійським рекордом. За виступом атлета спостерігала вся Франція, а на Олімпійських іграх довелося призупинити змагання з фехтування та тенісу.

Quand Léon Marchand nage, Paris s'arrête 🇫🇷#Paris2024, c'est à suivre en intégralité sur Eurosport via Max pic.twitter.com/bNeuD7GKe5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 1, 2024

Сьогодні, 1 серпня, Леон Маршан продовжить свій переможний шлях на домашній Олімпіаді в Парижі. О 22:55 він побореться за вихід до фіналу комплексного плавання на 200 метрів.

Раніше француз переміг на дистанції 400 метрів комплексним стилем, також встановивши новий олімпійський рекорд.