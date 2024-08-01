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Знову дискваліфікація: Литвиненко програла китаянці та не пройшла у бронзовий фінал зі дзюдо

Владислав Уткін — 1 серпня, 17:57
Знову дискваліфікація: Литвиненко програла китаянці та не пройшла у бронзовий фінал зі дзюдо

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко програла китаянці Ма Чженчжао у втішній сутичці на Олімпіаді-2024 у ваговій категорії до 78 кг.

Основний час поєдинку завершився внічию. Українка, як і у чвертьфіналі, отримала третє шидо (попередження) за пасивність та була дискваліфікована. Нагадаємо, таким же чином раніше вилетіла і Дар’я Білодід.

Відтак Литвиненко втратила свій останній шанс на нагороду. Чженчжао вийшла у бронзовий фінал.

Чемпіон веде текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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