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Бухов пройшов у півфінал Олімпіади на дистанції 50 метрів вільним стилем

Владислав Уткін — 1 серпня, 12:53
Бухов пройшов у півфінал Олімпіади на дистанції 50 метрів вільним стилем

Український плавець Владислав Бухов пройшов у півфінал Олімпійських ігор-2024 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

22-річний спортсмен, який є чинним чемпіоном світу в цій дисципліні, показав результат 21,89 секунди у кваліфікаційному запливі. Це дозволило Владиславу посісти 11 місце серед 78 плавців у загальному заліку. До наступного раунду пройшли 16 найкращих спортсменів.

Півфінал за участю українця відбудеться сьогодні, 1 серпня. Початок — о 21:46 за київським часом.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.

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