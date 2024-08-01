Главан фінішував 40-м у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі спортивної ходьби

Український скороход Ігор Главан посів 40 місце у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі спортивної ходьби на 20 кілометрів.

33-річний уродженець Кіровоградської області вдало стартував і в певний момент навіть піднявся на друге місце, але згодом почав поступово втрачати позиції. На 14-му кілометрі Главан вже був 26-м, а на фініш Ігор прийшов 40-м.

Це були треті Олімпійські ігри в кар’єрі Главана. Раніше він брав участь у Лондоні-2012 та Ріо-2016. Попередню Олімпіаду в Токіо він пропустив через дискваліфікацію за допінг.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.