Гендерний скандал на Олімпіаді: італійська боксерка відмовилася продовжити бій проти "біологічного чоловіка"

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі розгорівся гендерний скандал у жіночому боксі через поєдинок 1/8 фіналу між алжиркою Імане Хеліф та італійською боксеркою Анджелою Каріні.

Річ у тім, що Хеліф вважається "біологічним чоловіком". У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

25-річна італійка сама зупинила бій, не бажаючи продовжувати дійство. Каріні скинула шолом на підлогу та вигукнула: "Це несправедливо". Після бою Анджела відмовилася від рукостискання та почала плакати в центрі рингу.

Анджела Каріні плаче після поразки від "біологічного чоловіка" Імане Хеліфа Getty Images

Рефері за офіційною процедурою підняв руку Хеліф догори, вказуючи на переможця двобою. Після поєдинку Каріні розповіла, що ніколи не відчувала таких сильних ударів.

"Я звикла страждати, але ніколи не отримувала таких ударів, це неможливо продовжувати. Я не можу сказати, що це незаконно. Я вийшла на ринг, щоб битися. Але після першої хвилини мені вже не хотілося. Я почала відчувати сильний біль у носі. Я не здавалася, але удар був занадто болючим, і я сказала, що з мене досить. Я йду з високо піднятою головою", — підсумувала італійська боксерка.

Офіційної реакції від організаторів наразі немає, однак в інтернеті люди почали розповсюджувати історію Хеліф та Карін із закликом урятувати жіночий спорт.

У суботу, 3 серпня, на Імане Хеліф очікує чвертьфінальний бій Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 66 кг.