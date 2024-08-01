Українські легкоатлетки не змогли здобути медалі у спортивній ходьбі на Олімпіаді-2024

Українські спортсменки Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук не змогли принести Україні медалі у спортивній ходьбі на Олімпійських іграх-2024.

Українки опинилися у топ-20 дисципліни, Найкращий результат продемонструвала Людмила Оляновська, яка зайняла 14-ту позицію, Марія Сахарук прийшла 17-ю, а Олена 20-ю.

Нагадаємо, раніше Ігор Главан фінішував 40-м у фіналі Олімпіади-2024 зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.