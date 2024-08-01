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Литвиненко пройшла в 1/4 фіналу із дзюдо на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 1 серпня, 12:00
Литвиненко пройшла в 1/4 фіналу із дзюдо на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Єлизавета Литвиненко здолала косоварку Лоріану Куку одним вазарі та пройшла в 1/4 фіналу із дзюдо серед жінок (78 кг) на Олімпійських іграх-2024.

У чвертьфіналі українка зустрінеться із дворазовою призеркою чемпіонатів світу, першою сіяною італійкою Алісою Белланді.

Нагадаємо, раніше в 1/16 фіналу 23-річна Дар'я Білодід за 5 секунд перемогла іппоном представницю Кірибаті Нері Тібву. Але вже в наступному етапі проти неодноразової призерки чемпіонатів світу Харуки Фунакубо з Японії, українка затягнула поєдинок до додаткового часу, де програла через третє шидо, яке призвело до дискваліфікації.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024.

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