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Букса/Соррібес-Тормо — сестри Кіченок 6:3, 0:2: ОНЛАЙН

Станіслав Лисак — 1 серпня, 18:20
Getty Images
Букса/Соррібес-Тормо — сестри Кіченок 6:3, 0:2: ОНЛАЙН

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок грають проти іспанок Крістіни Букси та Сари Соррібес-Тормо у чвертьфіналі тенісного турніру в парному розряді на Олімпійських іграх 2024.

Поєдинок відбувається на корті "Сімон-Матьє".

0:15. Помиляється Соррібес-Тормо, влучає в сітку вона.

Чудова гра на своїй подачі. Обидві українки опинилися під сіткою і змогли між двох пробити.

15:30. Соррібес-Тормо влучає в сітку, очко для українських тенісисток.

15:15. У сітку влучає Надія після хорошого прийому від Букси.

І є перший гейм у другому сеті, не домовилися між собою Букса та Соррібес-Тормо, хто піде на м'яч.

30:40. Класний блошкот від Букси, однак встигає одна з сестер Кіченок прийняти м'яч.

30:30. Чекала Надія довго на приліт свічки і потім потужним смешем заробила очко.

15:15. Розпочався другий сет і вже обмінялися вдалими діями суперниці. Букса змогла обвідним ударом зрівняти рахунок.

Забирають перший сет іспанки. 18 невимушених помилок українки допустили і лише 5 суперниці.

40:30. Свічку накинула українка і Соррібес-Тормо потужно пробила та заробила сет-пойнт.

30:30. Помиляється Букса і знову рівність.

30:15. З другої спроби вдалося Надії пробити смеш та трохи скоротити відставання.

30:0. Іспанки поки добре діють на прийомі та здобувають перевагу.

5:3. Забирають все ж свій гейм іспанки та близькі до перемоги в першому сеті.

30:0. Знову Букса класно грає біля сітки, обидві українки грали на задній лінії.

15:0. Букса вдало діє біля сітки і виводить свою пару вперед.

Забирають гейм іспанки. Потрібно впевненіше діяти на своїх подачах українкам.

40:15. Соррібес-Тормо тепер класно грає. І знову свою подачу можуть віддати українки.

30:15. Не вдався обвідний удар Надії, в сітку вона влучає.

0:15. Чудова подача, яку Соррібес-Тормо просто не змогла прийняти.

Знову рівний рахунок! Українки забирають подачу суперниць.

15:40. Затяжний розіграш і Надія біля сітки чудово прийняла потужний удар і перевела все у брейк-пойнт.

15:30. Відіграють одне очко іспанки на подачі.

0:30. Надія чудово приймає подачу і іспанки віддають два очки.

Аут і гейм для іспанських тенісисткок.

40:30. Перекинула Соррібес-Тормо наших тенісисток. Брей-пойнт віддають українки.

30:30. Надія біля сітки помилилася і зрівнюють іспанки.

0:30. А тепер Людмила одна після подачі прийняла кілька м'ячів і в підсумку заробила ще один заліковий пункт.

0:15. Чудова подача від Людмили, а потім Надія класно прийняла м'яч. Очко для українок.

І забирають гейм іспанки на своїй подачі.

40:30. Переривають неприємну для себе серію іспанки і виходять на брейк-пойнт.

30:30. Ще одна помилка в Сари і ще одне очко для українок.

30:15. Помилка від Соррібес-Тормо, в аут іспанка вибиває м'яч.

30:0. У сітку тепер пробиває українка.

15:0. Невдало прийняла Людмила і в аут вибила.

І дуже швидко проходить цей розіграш, українки не віддали жодного очка.

0:40. Чудово діють на своїй подачі зараз сестри і мають шанс на чистий гейм.

0:15. Людмила класно прийняла м'яч після прийому і пробила між двох іспанок.

Є перший гейм для українок! Також забирають вони подачу суперниць.

40:AD. Між двома класно пробила Надія зараз, ще один шанс для наших тенісисток.

40:40. Не вдається реалізувати брейк-пойнт, Надія пробиває в сітку.

40:AD: Зльоту чудово зіграла Людмила і здобуває вона брейк-пойнт.

40:40. Надія класно пробила повз Соррібес-Тормо і знову зрівнює рахунок.

AD:40. Брейк для іспанських тенісисток, хороша реалізація подачі.

40:40. Надія чудово атакує. Рівно.

40:30. І знову сестри Кіченок віддають перевагу, брейк для суперниць.

15:30. А тепер Соррібес-Тормо в аут вибиває, українки лідирують.

15:15. Потужно пробиває іспанка і зрівнює рахунок.

0:15. Класно зіграла біля сітки Надія, пробила між двома іспанками.

Перший гейм для іспанок. Людмила не дуже вдало під сіткою зіграла.

40:30. Подвійна помилка від Надії і іспанки заробляють брейк-пойнт.

15:30. Класно Людмила зіграла під сіткою.

15:15. А тепер вдало діють українки і перше очко в активі наших тенісисток.

15:0. Не змогла Надія прийняти удар Букси, іспанки виходять вперед.

Матч відкладався через дощ, але зараз тенісистки вже готуються до гри

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

У матчі 1/8 фіналу сестри Кіченок у супертайбрейку здолали американок Деніел Коллінз та Дезері Кравчик, а в 1/16 перемогли китаянок Чжан Шуай та Чжен Сайсай.

У разі перемоги у півфіналі українки зіграють проти переможниць пари Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер ("нейтральні" спортсменки з Росії) — Барбора Крейчикова/Катеріна Сінякова (Чехія).

Зазначимо, що сестри Кіченок залишились єдиними представницями України в тенісі. Напередодні перша ракетка України Марта Костюк у неймовірній боротьбі поступилась хорватці Донні Векич у чвертьфіналі одиночного розряду.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, більше шансів на перемогу мають іспанки. Фавбет дає на цей матч такі коефіцієнти:

  • Перемога Людмили та Надії Кіченок — 2.12;
  • Перемога Крістіни Букси та Сари Соррібес-Тормо — 1.78.
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  • ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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