Румунія та Нова Зеландія виграли золото у веслуванні в парних двійках

Румунія та Нова Зеландія здобули золото Олімпіади-2024 в академічному веслуванні парних двійок.

Румунці Андрей Себастьян Кореня та Флоріан Маріан Енаке вибороли найпрестижнішу нагороду серед чоловіків. Срібло здобули нідерландці, а трійку призерів замкнули веслувальники з Ірландії.

1. 🥇 Румунія — 6:12,58

2. 🥈 Нідерланди — 6:13,92

3. 🥉 Ірландія — 6:15,17

Новозеландки Френсіс Брук та Люсі Спурс перемогли серед жінок. Румунки здобули срібло, а бронзові нагороди забрали британські веслувальниці.

1. 🥇 Нова Зеландія — 6:50,45

2. 🥈 Румунія — 6:50,69

3. 🥉 Велика Британія — 6:53,22

Нагадаємо, напередодні Україна в напруженому заїзді не зуміла здобути медалі у жіночій четвірці парній.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.