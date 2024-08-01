Румунія та Нова Зеландія виграли золото у веслуванні в парних двійках
Румунія та Нова Зеландія здобули золото Олімпіади-2024 в академічному веслуванні парних двійок.
Румунці Андрей Себастьян Кореня та Флоріан Маріан Енаке вибороли найпрестижнішу нагороду серед чоловіків. Срібло здобули нідерландці, а трійку призерів замкнули веслувальники з Ірландії.
1. 🥇 Румунія — 6:12,58
2. 🥈 Нідерланди — 6:13,92
3. 🥉 Ірландія — 6:15,17
Новозеландки Френсіс Брук та Люсі Спурс перемогли серед жінок. Румунки здобули срібло, а бронзові нагороди забрали британські веслувальниці.
1. 🥇 Нова Зеландія — 6:50,45
2. 🥈 Румунія — 6:50,69
3. 🥉 Велика Британія — 6:53,22
Нагадаємо, напередодні Україна в напруженому заїзді не зуміла здобути медалі у жіночій четвірці парній.
Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.