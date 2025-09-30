Українська правда
Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів

Денис Шаховець — 30 вересня 2025, 11:20
З 27 вересня по 19 жовтня 2025 року в Чилі відбудеться чемпіонат світу з футболу серед гравців віком до 20 років – головний юнацький турнір під егідою FIFA.

За титул найсильнішої молодіжної збірної планети змагатимуться 24 національні команди. Матчі пройдуть у п'яти містах країни-господарки: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька.

Згідно з результатами жеребкування, збірна України потрапила до групи B, де поміряється силами з Південною Кореєю, Парагваєм і Панамою.

Груповий етап

Усі 24 учасники розподілені на шість груп по чотири команди. До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також чотири найкращі треті місця.

Група A

  • 27.09 | 🕚 23:00 | Японія – Єгипет 2:0
  • 28.09 | 🕑 02:00 | Чилі – Нова Зеландія 2:1
  • 30.09 | 🕚 23:00 | Єгипет – Нова Зеландія
  • 01.10 | 🕑 02:00 | Чилі – Японія
  • 04.10 | 🕑 02:00 | Єгипет – Чилі
  • 04.10 | 🕑 02:00 | Нова Зеландія – Японія

Група B

  • 27.09 | 🕚 23:00 | трансляція | Південна Корея – Україна 1:2
  • 28.09 | 🕑 02:00 | Парагвай – Панама 3:2
  • 30.09 | 🕚 23:00 | трансляція | Панама – Україна
  • 01.10 | 🕑 02:00 | Південна Корея – Парагвай
  • 03.10 | 🕚 23:00 | Панама – Південна Корея
  • 03.10 | 🕚 23:00 | трансляція | Україна – Парагвай

Група C

  • 28.09 | 🕚 23:00 | Марокко – Іспанія 2:0
  • 29.09 | 🕑 02:00 | Бразилія – Мексика 2:2
  • 01.10 | 🕚 23:00 | Іспанія – Мексика
  • 02.10 | 🕑 02:00 | Бразилія – Марокко
  • 04.10 | 🕚 23:00 | Іспанія – Бразилія
  • 04.10 | 🕚 23:00 | Мексика – Марокко

Група D

  • 28.09 | 🕚 23:00 | Італія – Австралія 1:0
  • 29.09 | 🕑 02:00 | Куба – Аргентина 1:3
  • 01.10 | 🕚 23:00 | Італія – Куба
  • 02.10 | 🕑 02:00 | Аргентина – Австралія
  • 05.10 | 🕑 02:00 | Аргентина – Італія
  • 05.10 | 🕑 02:00 | Австралія – Куба

Група E

  • 29.09 | 🕚 23:00 | Франція – ПАР 2:1
  • 30.09 | 🕑 02:00 | США – Нова Каледонія 9:1
  • 02.10 | 🕚 23:00 | Франція – Нова Каледонія
  • 03.10 | 🕑 02:00 | ПАР – Нова Каледонія
  • 05.10 | 🕚 23:00 | ПАР – США
  • 05.10 | 🕚 23:00 | Нова Каледонія – Франція

Група F

  • 29.09 | 🕚 23:00 | Норвегія – Нігерія 1:0
  • 30.09 | 🕑 02:00 | Колумбія – Саудівська Аравія 1:0
  • 02.10 | 🕚 23:00 | Колумбія – Норвегія
  • 03.10 | 🕑 02:00 | Нігерія – Саудівська Аравія
  • 06.10 | 🕑 02:00 | Нігерія – Колумбія
  • 06.10 | 🕑 02:00 | Саудівська Аравія – Норвегія
