Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів
FIFA
З 27 вересня по 19 жовтня 2025 року в Чилі відбудеться чемпіонат світу з футболу серед гравців віком до 20 років – головний юнацький турнір під егідою FIFA.
За титул найсильнішої молодіжної збірної планети змагатимуться 24 національні команди. Матчі пройдуть у п'яти містах країни-господарки: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька.
Згідно з результатами жеребкування, збірна України потрапила до групи B, де поміряється силами з Південною Кореєю, Парагваєм і Панамою.
Груповий етап
Усі 24 учасники розподілені на шість груп по чотири команди. До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також чотири найкращі треті місця.
Група A
- 27.09 | 🕚 23:00 | Японія – Єгипет 2:0
- 28.09 | 🕑 02:00 | Чилі – Нова Зеландія 2:1
- 30.09 | 🕚 23:00 | Єгипет – Нова Зеландія
- 01.10 | 🕑 02:00 | Чилі – Японія
- 04.10 | 🕑 02:00 | Єгипет – Чилі
- 04.10 | 🕑 02:00 | Нова Зеландія – Японія
Група B
- 27.09 | 🕚 23:00 | трансляція | Південна Корея – Україна 1:2
- 28.09 | 🕑 02:00 | Парагвай – Панама 3:2
- 30.09 | 🕚 23:00 | трансляція | Панама – Україна
- 01.10 | 🕑 02:00 | Південна Корея – Парагвай
- 03.10 | 🕚 23:00 | Панама – Південна Корея
- 03.10 | 🕚 23:00 | трансляція | Україна – Парагвай
Група C
- 28.09 | 🕚 23:00 | Марокко – Іспанія 2:0
- 29.09 | 🕑 02:00 | Бразилія – Мексика 2:2
- 01.10 | 🕚 23:00 | Іспанія – Мексика
- 02.10 | 🕑 02:00 | Бразилія – Марокко
- 04.10 | 🕚 23:00 | Іспанія – Бразилія
- 04.10 | 🕚 23:00 | Мексика – Марокко
Група D
- 28.09 | 🕚 23:00 | Італія – Австралія 1:0
- 29.09 | 🕑 02:00 | Куба – Аргентина 1:3
- 01.10 | 🕚 23:00 | Італія – Куба
- 02.10 | 🕑 02:00 | Аргентина – Австралія
- 05.10 | 🕑 02:00 | Аргентина – Італія
- 05.10 | 🕑 02:00 | Австралія – Куба
Група E
- 29.09 | 🕚 23:00 | Франція – ПАР 2:1
- 30.09 | 🕑 02:00 | США – Нова Каледонія 9:1
- 02.10 | 🕚 23:00 | Франція – Нова Каледонія
- 03.10 | 🕑 02:00 | ПАР – Нова Каледонія
- 05.10 | 🕚 23:00 | ПАР – США
- 05.10 | 🕚 23:00 | Нова Каледонія – Франція