Парагвай здолав Панаму та обійшов Україну в турнірній таблиці молодіжного ЧС-2025

На молодіжному чемпіонаті світу з футболу відбувся другий матч у групі B, де виступає Україна.

Після перемоги України над Південною Кореєю свій поєдинок зіграв Парагвай, який зміг обіграти Панаму з рахунком 3:2.

Команди обмінялися голами у першому таймі. У другій половині Парагвай вивів вперед Енсо Гонсалес, який в дотик замкнув простріл з лівого флангу. Панама стараннями Джовані Ерберта змогла відновити паритет.

Однак Парагвай все ж зміг вирвати перемогу. На четвертій компенсованій хвилині нападник Тіаго Кабальєро Флейтаса отримав м'яч у штрафному та пробив у дальній кут.

Чемпіонат світу 2025 – U-20

Група B, 28 вересня

Парагвай — Панама 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Круг, 1:1 – 42 Майдана, 2:1 – 62 Гонсалес, 2:2 – 76 Герберг, 3:2 – 90+4 Флейтас

Перемога у матчі вивела Парагвай на перше місце в групі України завдяки більшій кількості забитих м'ячів.

Наступний матч Панама зіграє проти України. Зустріч відбудеться у вівторок, 30 вересня, початок — о 23:00 за київським часом.