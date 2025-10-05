Іспанія здолала Бразилію, Мексика перемогла Марокко на юнацькому чемпіонаті світу 2026

4 жовтня відбулися останні матчі групового етапу в групі C на чемпіонаті світу 2025 серед юнаків до 20 років.

Марокко мінімально поступилося Мексиці (0:1), а Іспанія з ідентичним результатом обіграла Бразилію (1:0). Таким чином турнір покинули бразильці.

Марокко ж, попри поразку, залишилося лідером групи з шістьма балами. На другому місці опинилася Мексика, у якої 5 очок, а іспанці посіли третю сходинку, набравши 4 залікові пункти.

Перші два місця напряму вийшли у плейоф, а ось доля Іспанії ще не вирішена. Команда може вийти далі завдяки рейтингу третіх місць.

Футбол – чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Груповий етап, 3 тур

Група С

Іспанія – Бразилія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Браво

Мексика – Марокко 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 51 Мора

Збірна України успішно пройшла груповий етап та посіла перше місце у своїй групі, отримавши путівку до 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 у Чилі.

У першому турі "синьо-жовті" перемогли однолітків з Південної Кореї з рахунком 1:2 завдяки зусиллям Геннадія Синчука та Олександра Пищура. Другий матч на турнірі проти Панами Україна зіграла внічию – 1:1, забитим мʼячем відзначився Геннадій Синчук.

Вирішальний поєдинок проти Парагваю закінчився з рахунком 2:1 на користь збірної України. Вперше на турнірі відзначилися Максим Деркач та Матвій Пономаренко.