Збірна США розгромила Італію на шляху у чвертьфінал ЧС-2025 U-20
У ніч з 9 на 10 жовтня відбувся матч 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу з футболу U-20.
Збірна США обіграла Італію з рахунком 3:0.
Дублем у складі американців відзначився півзахисник Парми Бенджамін Кремаскі. Ще один гол в активі Ніко Цакіріса.
Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20
Плейоф, 1/8 фіналу, 9 жовтня
США U-20 - Італія U-20 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Кремаскі, 2:0 - 79 Цакіріс, 3:0 - 90+3 Кремаскі
Напередодні в першому матчі плейоф збірна України U-20 зазнала поразки від Іспанії та покинула турнір.
Загалом вже визначились 3 з 4 чвертьфінальні пари турніру. Мексика зіграє з Аргентиною, Іспанія зустрінеться з Колумбією, Франція – з Норвегією.
Суперник США визначиться у протистоянні Марокко та Південної Кореї.