Збірна США розгромила Італію на шляху у чвертьфінал ЧС-2025 U-20

У ніч з 9 на 10 жовтня відбувся матч 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу з футболу U-20.

Збірна США обіграла Італію з рахунком 3:0.

Дублем у складі американців відзначився півзахисник Парми Бенджамін Кремаскі. Ще один гол в активі Ніко Цакіріса.

Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Плейоф, 1/8 фіналу, 9 жовтня

США U-20 - Італія U-20 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Кремаскі, 2:0 - 79 Цакіріс, 3:0 - 90+3 Кремаскі

Напередодні в першому матчі плейоф збірна України U-20 зазнала поразки від Іспанії та покинула турнір.

Загалом вже визначились 3 з 4 чвертьфінальні пари турніру. Мексика зіграє з Аргентиною, Іспанія зустрінеться з Колумбією, Франція – з Норвегією.

Суперник США визначиться у протистоянні Марокко та Південної Кореї.