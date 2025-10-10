Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна США розгромила Італію на шляху у чвертьфінал ЧС-2025 U-20

Олександр Булава — 10 жовтня 2025, 00:41
Збірна США розгромила Італію на шляху у чвертьфінал ЧС-2025 U-20
FIFA U20 World Cup 2025

У ніч з 9 на 10 жовтня відбувся матч 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу з футболу U-20.

Збірна США обіграла Італію з рахунком 3:0.

Дублем у складі американців відзначився півзахисник Парми Бенджамін Кремаскі. Ще один гол в активі Ніко Цакіріса.

Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20
Плейоф, 1/8 фіналу, 9 жовтня

США U-20 - Італія U-20 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Кремаскі, 2:0 - 79 Цакіріс, 3:0 - 90+3 Кремаскі

Напередодні в першому матчі плейоф збірна України U-20 зазнала поразки від Іспанії та покинула турнір.

Загалом вже визначились 3 з 4 чвертьфінальні пари турніру. Мексика зіграє з Аргентиною, Іспанія зустрінеться з Колумбією, Франція – з Норвегією.

Читайте також :
Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів

Суперник США визначиться у протистоянні Марокко та Південної Кореї.

чемпіонат світу-2025 U-20

чемпіонат світу-2025 U-20

Чемпіонат світу 2025 U-20: розклад та результати матчів
Дулуб назвав найкращих гравців молодіжної збірної України на ЧС-2025
Трохи не вистачило попереду: Кисіль – про поразку від Іспанії в 1/8 фіналу ЧС-2025
Крапивцов: Могли проходити цю Іспанію
Усе вирішив один гол: огляд матчу Україна – Іспанія на чемпіонаті світу-2025 U-20

Останні новини