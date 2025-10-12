Збірна Колумбії з хеттриком Вільярреаля здолала Іспанію на шляху в півфінал ЧС-2025 U-20

У ніч з 11 на 12 жовтня відбувся перший чвертьфінальний матч молодіжного чемпіонату світу з футболу U-20.

Збірна Колумбії U-20 обіграла Іспанію U-20 з рахунком 3:2 та стала першим півфіналістом турніру.

Колумбійці у першому таймі змогли вийти вперед завдяки голу Нейсера Вільярреаля. На це іспанці відповіли двома влучними ударами у другій половині гри.

Проте згодом Вільярреаль спочатку зрівняв рахунок, а на 89-й хвилині оформив хеттрик, забивши переможний гол у зустрічі.

Чемпіонат світу 2025 серед збірних U-20

Плейоф, 1/4 фіналу, 12 жовтня

Іспанія – Колумбія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Вільярреаль, 1:1 – 57 Белаїд, 2:1 – 60 Віргілі, 2:2 – 65 Вільярреаль, 2:3 – 89 Вільярреаль

Нагадаємо, в 1/8 фіналу збірна Іспанії переграла команду України. Єдиним голом відзначився нападник Реал Бетіс Пабло Гарсія в середині першої половини гри.

Колумбія у своєму першому матчі плейоф обіграла команду Південної Африки.