Колумбія обіграла Францію та стала бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу U-20
Молодіжна збірна Колумбії з футболу U-20 здолала однолітків з Франції в матчі за третє місце чемпіонату світу серед гравців до 20 років.
Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0, єдиний м'яч забив Оскар Переа вже на 2-й хвилині. Це взяття воріт стало для колумбійського нападника другим на турнірі.
1/2 фіналу, 13 жовтня
Колумбія – Франція 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 2 Переа
Уже в понеділок, 20 жовтня, відбудеться фінальний поєдинок молодіжного ЧС-2025 U-20, у якому збірна Аргентини зустрінеться з Марокко.
Початок зустрічі – о 02:00 за київським часом. Пряма трансляція – на платформах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.
Нагадаємо, молодіжний чемпіонат світу з футболу відбувається в Чилі. Збірна України завершила свої виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.