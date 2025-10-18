Колумбія обіграла Францію та стала бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу U-20

Молодіжна збірна Колумбії з футболу U-20 здолала однолітків з Франції в матчі за третє місце чемпіонату світу серед гравців до 20 років.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0, єдиний м'яч забив Оскар Переа вже на 2-й хвилині. Це взяття воріт стало для колумбійського нападника другим на турнірі.

Чемпіонат світу з футболу U-20

1/2 фіналу, 13 жовтня

Колумбія – Франція 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 2 Переа

Уже в понеділок, 20 жовтня, відбудеться фінальний поєдинок молодіжного ЧС-2025 U-20, у якому збірна Аргентини зустрінеться з Марокко.

Початок зустрічі – о 02:00 за київським часом. Пряма трансляція – на платформах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

Нагадаємо, молодіжний чемпіонат світу з футболу відбувається в Чилі. Збірна України завершила свої виступи на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.

Сітка чемпіонату світу-2025 U-20