Південна Корея U-20 – Україна U-20: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 27 вересня 2025, 08:45
У суботу, 27 вересня, збірна України проведе стартовий матч на чемпіонаті світу 2025 з футболу серед юнаків до 20 років. Суперником команди Дмитра Михайленка буде збірна Південної Кореї.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, на груповому етапі молодіжного чемпіонату світу українська збірна виступить в одному квартеті з командами Південної Кореї, Панами та Парагваю.

